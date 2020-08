Alta Fedeltà: Hulu cancella la serie con Zoe Kravitz dopo una sola stagione (Di giovedì 6 agosto 2020) Non ci sarà una seconda stagione della serie reboot Alta Fedeltà, che vedeva Zoe Kravitz nei panni che furono di John Cusack alle prese con musica , amore e tradimenti, lo show è stato cancellato da Hulu dopo una stagione. dopo una sola stagione, Hulu ha deciso di cancellare Alta Fedeltà, serie tv con Zoe Kravitz ispirata al romanzo di culto di Nick Horby. A quanto pare, il reboot al femminile non avrebbe funzionato come sperato. High Fidelity vede Zoë Kravitz nei panni di una caotica single che gestisce un negozio di dischi e si impegna a fare la top 5 delle sue ... Leggi su movieplayer

