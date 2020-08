Aggressione a Castellammare, i protagonisti confessano: “Non sapevamo fosse un carabiniere” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Tre dei protagonisti della violente rissa di Castellammare di Stabia confessano e chiedono scusa alla vittima. Ma, tuttavia, provano anche a giustificarsi raccontando di non sapere che l’uomo era un carabiniere in borghese. “La loro giustificazione fa acqua da tutte le parti, ci sono le prove video e diverse persone che testimoniano che il carabiniere si era qualificato. Ma anche se ammettessimo per un attimo che così non fosse, dal punto di vista umano e sociale si parlerebbe comunque di un atto gravissimo, hanno aggredito una persona, un essere umano, rischiando di ammazzarla per futili motivi. Ci auguriamo che questi delinquenti possano avere la massima condanna possibile, la confessione non dovrà portare a ... Leggi su anteprima24

gennaromigliore : Solidarietà al carabiniere assalito da questi delinquenti. Ora siano condannati i colpevoli della vigliacca aggress… - giusvo : Gettate la chiave! Chesta è gente ca nun serve! ?? - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Aggressione al carabiniere, restano in carcere i quattro giovanissimi LEGGI LA NEWS:… - StabiaAmore : RT @di_stabia: Venerdì 7 agosto alle 18.30 in villa comunale, nei pressi della Cassa Armonica, si terrà una manifestazione di solidarietà a… - di_stabia : Venerdì 7 agosto alle 18.30 in villa comunale, nei pressi della Cassa Armonica, si terrà una manifestazione di soli… -