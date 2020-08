Accuse tra Hezbollah e Israele. Ma l'incidente fa comodo a tutti (Di giovedì 6 agosto 2020) Gian Micalessin Prima conseguenza: rinviato il verdetto sull'omicidio di Hariri. E in un Paese già provato si rischia la rivolta L' incidente non è solo la causa più probabile del disastro, ma anche, vista l'entità della strage, la più comoda e conveniente per tutti. Proprio per questo non sapremo mai se dietro l'esplosione delle 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio ammassate nel porto di Beirut si nasconda qualcosa di più sofisticato e premeditato della banale scintilla scaturita durante la saldatura di una porta del magazzino 12. In compenso nella capitale libanese voci e ipotesi si sprecano. Sul fronte di Hezbollah si ipotizza un cyber-attacco israeliano, simile a quelli messi a segno recentemente in Iran. I nemici del Partito di Dio scommettono, invece, sulla deflagrazione delle ... Leggi su ilgiornale

lilacbVlgari : @lvneblu Vabbè non è chiara la differenza tra un’affermazione ed una risposta a delle accuse che sono nate da quell… - stenghi65 : @PornoNoblogs Feccia.... La cosa più giusta, forse, l'ha scritta Tony Capuozzo: con tutti i precedenti, anche recen… - SeratEnrico : RT @laperlaneranera: Al processo per la strage di Portella della Ginestra, Mattarella fu accusato ma ASSOLTO dalle accuse di Gaspare Piscio… - aureumelio : Il presidente del Partito Democratico della Contea di Davidson, nel Tennessee, Rodney Mullin, si è dimesso tra accu… - Letargo6 : RT @laperlaneranera: Al processo per la strage di Portella della Ginestra, Mattarella fu accusato ma ASSOLTO dalle accuse di Gaspare Piscio… -

Ultime Notizie dalla rete : Accuse tra Accuse tra Hezbollah e Israele. Ma l'incidente fa comodo a tutti il Giornale Pascale e Turci, quando Francesca disse: «Potrei amare una donna». Ma sul web l'accusano: «Sei una falsa»

Il 7 dicembre del 2019, quando la buonuscita da 20 milioni era ancora lontana e la storia con Berlusconi andava ancora a gonfie vele, Francesca Pascale confessava candida: «Oggi amo Silvio, ma domani ...

Neonato strangolato: arrestata dopo 32 anni la mamma killer. Incastrata dal DNA

Lesa Lopez, 52 anni, moglie, madre e nonna di un bimbo di due, è finita in tribunale con la gravissima accusa di essere l'autrice dell'infanticidio di un neonato avvenuto 30 anni prima, neonato di cui ...

Il 7 dicembre del 2019, quando la buonuscita da 20 milioni era ancora lontana e la storia con Berlusconi andava ancora a gonfie vele, Francesca Pascale confessava candida: «Oggi amo Silvio, ma domani ...Lesa Lopez, 52 anni, moglie, madre e nonna di un bimbo di due, è finita in tribunale con la gravissima accusa di essere l'autrice dell'infanticidio di un neonato avvenuto 30 anni prima, neonato di cui ...