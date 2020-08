Zavoli, il senso più profondo del fare televisione (Di giovedì 6 agosto 2020) Taccone, Pasolini, Adorni, Bitossi, Zilioli, Motta, Gimondi, Anquetil, Merckx… Me li ricordo tutti perfettamente avvolti in quel meraviglioso bianco e nero della Rai anni ’60. Per chi non si è perso una sola puntata del Processo alla tappa, storica trasmissione che ragionava in termini appunto di processo, alternando un linguaggio colto a quello più popolare per giudicare chi veramente aveva vinto e chi avrebbe meritato di vincere, Sergio Zavoli, scomparso oggi a 96 anni, era un personaggio amato ma anche … Continua L'articolo Zavoli, il senso più profondo del fare televisione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

