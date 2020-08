Ufficiale: Filippo Ghinassi nuovo ds della Juve Stabia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Filippo Ghinassi è il nuovo ds della Juve Stabia. Il presidente Langella lo ha voluto a Castellammare per rilanciare le ambizioni del club. La presentazione avverrà domattina alle ore 10 allo stadio “Menti” allacon la presenza anche dell’amministratore unico della Juve Stabia, Gianni Improta. Foto: parmalive.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : #JuveStabia, il nuovo Ds arriva dall'Imolese: è Filippo Ghinassi: Già ufficiale il sostituto di Ciro Polito … - Iene_Stabiesi : #Ufficiale, il nuovo ds delle vespe è Filippo Ghinassi. - SilvanoMalaguti : RT @UltimoUMC: 8 dicembre 1944 Branova, Slovacchia, #carabiniere Filippo Bonavitacola affrontò plotone di esecuzione per non aver voluto ca… - antoniorunci : RT @UltimoUMC: 8 dicembre 1944 Branova, Slovacchia, #carabiniere Filippo Bonavitacola affrontò plotone di esecuzione per non aver voluto ca… - alexbintqaboos1 : RT @UltimoUMC: 8 dicembre 1944 Branova, Slovacchia, #carabiniere Filippo Bonavitacola affrontò plotone di esecuzione per non aver voluto ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Filippo All'ospedale di Pescara è nato Filippo, il secondo figlio di Alessandro Di Battista [FOTO] IlPescara Francesca Pascale e Paola Turci: un’amicizia al “bacio”

Già nei numeri precedenti della rivista i giornalisti avevano dedotto che il rapporto tra le due era molto più di una semplice amicizia, ma grazie a queste si potrebbe avere la conferma ufficiale ...

UFFICIALE - Juve Stabia: Ghinassi è il nuovo ds

Filippo Ghinassi è il nuovo direttore sportivo della Juve Stabia. Il presidente Andrea Langella ha scelto un profilo giovane ma esperto, capace nei suoi cinque anni in Romagna di portare l’Imolese al ...

Già nei numeri precedenti della rivista i giornalisti avevano dedotto che il rapporto tra le due era molto più di una semplice amicizia, ma grazie a queste si potrebbe avere la conferma ufficiale ...Filippo Ghinassi è il nuovo direttore sportivo della Juve Stabia. Il presidente Andrea Langella ha scelto un profilo giovane ma esperto, capace nei suoi cinque anni in Romagna di portare l’Imolese al ...