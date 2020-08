Striscione a Trigoria: "Vele spiegate, vento in poppa. Forza Roma, con voi nella lotta" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma - La stagione della Roma non è conclusa, la squadra questa mattina è volata in Germania per la sfida di domani sera contro il Siviglia . All'uscita da Trigoria, questa mattina, i giocatori hanno ... Leggi su corrieredellosport

salvione : Striscione a Trigoria: “Vele spiegate, vento in poppa. Forza Roma, con voi nella lotta” - sportli26181512 : Striscione a Trigoria: “Vele spiegate, vento in poppa. Forza #Roma, con voi nella lotta”: Il messaggio dei tifosi a… - MRZ1977 : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Striscione a Trigoria: 'Forza Roma, con voi nella lotta'. I Fedayn, storico gruppo della Curva Sud, hanno espo… - MRZ1977 : RT @andrea_pecchia: Vele spiegate, vento in poppa Forza Roma. Con voi nella lotta #SivigliaRoma #SevillaRoma #UEL #SkyUEL #ASRoma #5agosto… - andrea_pecchia : Vele spiegate, vento in poppa Forza Roma. Con voi nella lotta #SivigliaRoma #SevillaRoma #UEL #SkyUEL #ASRoma… -