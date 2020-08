Spazio: la fase di minimo del Sole più intensa del previsto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lo studio dei fenomeni che avvengono durante la fase di minimo solare, generalmente ritenuto un periodo con bassa attività, potrebbe rivelarsi molto più intenso di quanto si pensasse in precedenza. A suggerirlo in un articolo pubblicato sulla rivista Solar Physics gli esperti dell’Osservatorio Radio di Metsahovi, che hanno analizzato alcuni eventi solari avvenuti durante la fase di minimo. “L’attività del Sole – spiega Juha Kallunki dell’Osservatorio Radio di Metsahovi – avviene in cicli che durano mediamente 11 anni, durante i quali alla fase ad attività più intensa si frappone una fase di minimo, a cui, finora, l’astronomia ha rivolto raramente ... Leggi su meteoweb.eu

ckiaretto : @SaryOtto @42ardnassela dicono sia una fase normale...prova magari a dargli qualche compito da grande per aiutarti… - EmmanuelBecker_ : La prima fase di #ML5 fornirà una capacità di 500 cabinet equivalenti e uno spazio di colocation di circa 1.400 m2;… - NioFidler : @R9CFBR @IFTVofficial @RomeluLukaku9 Devi anche considerare he in quelle partite si hanno meno occasioni per segna… - GiacomoBottos : RT @michelefina: Uno spazio nuovo di riflessione, nato in una fase di grandi cambiamenti, questo per @GiacomoBottos il suo progetto #Pandor… - biscione_blog : #Candreva 6.5: lo so, lo so. Ha segnato e fatto tanti assist ma a me non basta. Troppi errori banali, di scelta, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio fase Spazio: la fase di minimo del Sole più intensa del previsto Meteo Web