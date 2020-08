Skrtel consiglia Skriniar: «Resta all’Inter per giocarti lo scudetto» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Martin Skrtel, connazionale di Milan Skriniar, ha dato un consiglio al difensore dell’Inter, oggetto di mercato del Tottenham Intervistato da Sport.sk, Martin Skrtel ha consigliato a Milan Skriniar di rimanere all’Inter per i prossimi anni. Le dichiarazioni dell’ex difensore del Liverpool. Skriniar – « Ci sono momenti nella vita di ogni giocatore in cui le cose vanno benissimo, ma ci sono anche quelli in cui non tutto va come previsto. Quando questo accade l’importante è come un calciatore reagisce. Skriniar sta vivendo qualcosa di simile all’Inter. Nelle ultime gare non è stato titolare e si parla sempre di più del fatto che possa lasciare il club. C’è stato un ... Leggi su calcionews24

