Saul ci crede: “In Champions contano i dettagli. In sfide secche tutto può succedere” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Saul Niguez è carico in vista della Champions League. Il numero 8 dell'Atletico Madrid, come riporta Marca, ha commentato l'avvicinamento alla gara contro il Lipsia e il nuovo format del toeno che prevede gare secche.Saul: "tutto può succedere. contano i dettagli"caption id="attachment 930109" align="alignnone" width="651" Saul (getty images)/caption"Dopo aver raggiunto il nostro obiettivo in campionato è entusiasmante poter continuare la stagione con la Champions League", ha detto Saul. "È una partita unica, diversa dal solito, ma la vogliamo affrontare con entusiasmo. La prima settimana di allenamenti è stata dura, ci stiamo preparando. Lo stiamo facendo nel modo giusto pensando a ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Saul ci crede: 'In Champions contano i dettagli. In sfide secche tutto può succedere'

Saul ci crede: "In Champions contano i dettagli. In sfide secche tutto può succedere" ItaSportPress

