Rrhamani sbarca a Napoli (per ora si gode una gita ad Amalfi) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Amir Rrhamani sta già prendendo confidenza con la terra partenopea. Oggi è ad Amalfi, come dimostra la foto che ha postato su Instagram. Acquistato a gennaio per 14 milioni dal Verona, il difensore vestirà la maglia azzurra dalla prossima stagione. Intanto, è già sbarcato in città. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amir Rrahmani (@amir rrahmani13) in data: 5 Ago 2020 alle ore 4:39 PDT L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

