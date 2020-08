Queste imbarcazioni non sono pronte per portare migranti in Italia dalla Tunisia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 4 agosto è stata pubblicata su Facebook una foto che mostra dall’alto una spiaggia piena di imbarcazioni. L’immagine è accompagnata da questo commento: «Tunisia… PRONTI ALL’INVASIONE!!!». Questo è un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa: l’immagine è infatti vera, ma non mostra delle imbarcazioni in Tunisia, pronte per portare migranti sulle coste Italiane. Post pubblicato su Facebook il 5 agosto 2020 – Fuori contesto La foto è stata pubblicata il 3 novembre 2019 sul profilo Instagram di Elijah Gachoka e mostra una scena verificatesi in Mauritania, uno stato africano che si affaccia sull’oceano Atlantico. Le ... Leggi su facta.news

