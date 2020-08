Paris Saint-Germain, Tuchel: “Verratti? Dobbiamo aspettare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha parlato al termine dell’amichevole tra Paris Saint-Germain e Sochaux, vinta 1-0 dai parigini. “Le condizioni di Marco Verratti? Dobbiamo aspettare, non conosco la diagnosi esatta, devo parlare con il dottore, ma siamo preoccupati – ha ammesso l’allentore – Quando ci avviciniamo alla Champions League e’ sempre la stessa storia, arrivano notizie negative, e notizie da Mbappe’ che e’ tornato a correre? Dobbiamo giocare la Champions, non un’amichevole. Un quarto di finale dopo una sosta di 4-5 mesi contro una squadra che ha appena terminato la Serie A: Kylian sta lavorando 24 ore al giorno per ... Leggi su sportface

