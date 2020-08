Osimo: Polverigi: grandine e pioggia invadono le strade (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alcuni cittadini, attraverso la pagina social Polverigi Today hanno postato le foto di quanto accaduto, dove si possono ben vedere strade allagate, ingressi di abitazioni pienbi di grandine, balconi ... Leggi su viveremarche

Una nuova ondata di forti piogge e, in alcuni casi, grandine, ha investito diverse zone delle Marche nel pomeriggio: in particolare il maltempo ha colpito in maniera diffusa l'Anconetano (grandine a P ...Sarà istituito un percorso della Pace e della memoria nella Valmusone. "L’iniziativa nasce da una proposta dell’Anpi di Osimo per ricordare la nostra storia e i nostri valori antifascisti uniti alla v ...