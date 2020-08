Lorenzo Amoruso: “Nozze con Manila? La sposerei domani, ma per un figlio meglio aspettare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono probabilmente la coppia del momento, dato che nel corso della loro partecipazione a Temptation Island hanno dato prova che il loro amore è più vero che mai, uscendo insieme dal reality innamorati e felici. Stiamo parlando dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso e della sohwgirl Manila Nazzaro. Negli ultimi giorni i dure hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi e Amoruso ha raccontato come ha vissuto le tre settimane in Sardegna: “Alcune parole dette da Manila mi hanno fatto tremare. Io non ero sicuro di voler fare questo “viaggio”, ma lo sforzo di capire quello che accadeva intorno a me lo giudico un elemento che alla fine mi ha arricchito. Ricordiamo che noi abbiamo partecipato al programma non perché ci fossimo traditi, ma ... Leggi su sportface

