Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: “Temptation Island è stato una seconda possibilità̀” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno ringraziato i fan nel primo scatto pubblicato su Instagram dopo la fine di Temptation Island. Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno voluto ringraziare i fan dopo Temptation Island con un messaggio condiviso su Instagram. I concorrenti sono usciti insieme dal gioco e sono felici di aver avuto una seconda possibilità grazie al reality condotto da Filippo Bisciglia. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso già dopo la prima puntata erano diventati gli idoli degli spettatori, soprattutto di quelli che commentano la trasmissione sui social. Lorenzo e Manila sono ... Leggi su movieplayer

annalisalupo : Ogni tanto il mio cervello parla con la voce di Lorenzo Amoruso e urla: E ALLORAAAAAA? - grazielaa96 : RT @darveyfeels_: La bellezza dell’amore sincero e puro tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ???? - blogtivvu : Lorenzo Amoruso e Pietro Delle Piane a Temptation Island: verità sull’audio - zazoomblog : Temptation Island il litigio tra Lorenzo Amoruso e Andrea: cosa è successo - #Temptation #Island #litigio #Lorenzo - gaiaprentiss : RT @darveyfeels_: La bellezza dell’amore sincero e puro tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso, ex calciatore, protagonista di Temptation Island con la sua compagna Manila Nazzaro, ha rilasciato una intervista sulle pagine di Chi: "Alcune parole dette da Manila mi hanno fatto tr ...Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli ai ferri corti? Sembra che non si seguano più sui social. Adesso una spifferata potrebbe far tornare a galla qualche vecchio dissapore tra i due. Ma Lorenzo, duran ...