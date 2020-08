Libano: per l’Italia un business in crisi, in 2020 scambi dimezzati/scheda (Di mercoledì 5 agosto 2020) Milano, 5 ago. (Adnkronos) – Le esplosioni che hanno devastato la capitale del Libano, Beirut, daranno il colpo di grazia a un Paese già economicamente fragile. A marzo, il Governo aveva comunicato per la prima volta nella sua storia che non avrebbe onorato il pagamento di 1,2 miliardi di dollari di eurobond in scadenza, facendo default, ma i negoziati con il Fondo monetario internazionale per ottenere 10 miliardi di dollari di prestiti per sostenere il piano di salvataggio economico preparato dal Governo sono ancora in stallo. L’espolosione ha colpito il porto di Beirut, infrastruttura fondamentale per un Paese come il Libano, particolarmente dipendente dalle importazioni.L’Italia, ad esempio, è uno dei suoi principali fornitori, insieme a Russia e Francia: nel 2019 l’export italiano verso il Paese ... Leggi su calcioweb.eu

