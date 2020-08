L’epoca in cui si fischiano gli impresentabili a prescindere, anche quando dicono cose di buon senso (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quand’è che siamo diventati una curva? Un posto dove, se la squadra avversaria segna, è sempre fallo? È sempre stato così, e prima si notava meno perché senza social il rumore di fondo era attutito? Lunedì sera, Donald Trump ha dato un’intervista televisiva. Ha come sempre detto un sacco di puttanate su tutto, e poi a un certo punto gli hanno chiesto di Ghislaine Maxwell, la compagna/socia/correa, decidete voi, di Jeffrey Epstein, recentemente arrestata. Trump aveva detto di lei, in una precedente intervista, «le auguro che tutto vada a finire bene», una roba ovvia, civile, che avrebbe potuto dire qualunque persona sana di mente. Lunedì l’intervistatore, con l’aria incalzante di chi vuol essere lodato da Twitter il giorno dopo, ha così formulato la domanda: «Ghislaine Maxwell è stata ... Leggi su linkiesta

