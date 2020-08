JOE BRYAN DOPPIETTA DECISIVA PER IL RITORNO DEL FULHAM IN PREMIER (Di mercoledì 5 agosto 2020) In un pomeriggio afoso in quel di Brentford, ci si gioca tutto, le Chiavi per il paradiso al vincitore di questi 90 e più minuti. Atmosfera paradossale quella inglese, alla quale forse abbiamo tutto un po’ fatto il callo. Il silenzio assordante degli spalti vuoti ricorda la tristezza e la disperazione vissuta in un momento storico che verrà raccontato nei libri di storia. Nel post Covid 19 viviamo un calcio strano, senza supporters, dove rimbombano le pallonate e le urla degli allenatori. È un momento storico molto particolare, un momento nel quale dobbiamo tornare a raccontare quelle storie a lieto fine che possono strapparci un sorriso. Una di queste è quella di Joseph Edward BRYAN, meglio noto come Joe BRYAN, un ragazzo che da oggi in tanti ricorderanno. Joseph è un difensore, un terzino ... Leggi su alfredopedulla

DAZN_IT : Partita bloccata ? Pochi secondi alla fine del primo tempo supplementare ?? Joe Bryan sblocca così la finale dei pl… - franzbaracca : @FulhamItaly Joe Bryan doppietta! Chi lo avrebbe mai immaginato? Tornati dopo un solo anno! COME ON FULHAM! - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ??Una doppietta di Joe #Bryan (il primo su punizione da 40 metri) regala al #Fulham la promozione in #PremierLeague. I #Co… - Edorsi53 : RT @Falso_Nueve_IT: Joe #Bryan, terzino sinistro classe 1993, segna una doppietta nella finale dei playoff di #Championship e regala il rit… - alessio_morra : E il #Fulham con la doppietta di #Joe #Bryan batte il #Brentford nella finale playoff e torna in #PremierLeague. Gr… -

Ultime Notizie dalla rete : JOE BRYAN Il Fulham torna in Premier League: doppietta di Joe Bryan e Brentford KO 2-1 [FOTO] CalcioWeb Fulham promosso in Premier League: Mitrovic invece di festeggiare consola il portiere avversario

Decisiva nei tempi supplementari la doppietta di Joe Bryan che ha vanificato il gol di Dalsgaard arrivato in extremis. Protagonista in negativo il portiere dei "The Bees" David Raya che con un errore ...

Fulham, bentornato in Premier! La doppietta di Bryan piega il Brentford ai supplementari

Dopo lo 0-0 nei 90' regolamentari, il centrocampista della squadra allenata da Scott Parker firma due reti che decidono il derby in finale di Championship. Inutile il gol della bandiera di Dalsgaard a ...

Decisiva nei tempi supplementari la doppietta di Joe Bryan che ha vanificato il gol di Dalsgaard arrivato in extremis. Protagonista in negativo il portiere dei "The Bees" David Raya che con un errore ...Dopo lo 0-0 nei 90' regolamentari, il centrocampista della squadra allenata da Scott Parker firma due reti che decidono il derby in finale di Championship. Inutile il gol della bandiera di Dalsgaard a ...