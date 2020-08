Inter, Hakimi si gode le vacanze con la ragazza prima dell’approdo in nerazzurro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Achraf Hakimi è pronto a sbarcare in Serie A con la maglia dell’Inter, ma approfittando della prematura eliminazione dalla Champions League del suo Borussia Dortmund sta passando le vacanze con la fidanza. Sui social il giocatore ha postato una foto mentre si trova al mare con la sua dolce metà, nei commenti sono tanti i tifosi che lo aspettano a Milano. Visualizza questo post su Instagram Lo mejor de mi ❤️ Un post condiviso da Achraf Hakimi (@achrafHakimi) in data: 5 Ago 2020 alle ore 5:36 PDT Leggi su sportface

ZozzoneroDentro : @perocchetto05 @RipACMilan @NostalgiaMilan Napoli Osimhen, Inter Hakimi, Juve Arthur, Milan... spettacoli pirotecni… - PinoMeazza : RT @fcin1908it: Hakimi si gode le vacanze con la sua Hiba: poi sarà Inter. E i tifosi lo riempiono di commenti - - AndryDipi92 : @robertoerreB @vittoriocasale @MarcoZH10 Sul progetto Inter solo il tempo potrà dire se è valido o meno, ma l'arriv… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Hakimi si gode le vacanze con la sua Hiba: poi sarà Inter. E i tifosi lo riempiono di commenti - - fcin1908it : Inter, ecco la decisione presa su Chiesa: 'Con Hakimi fascia coperta: è probabile che...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Hakimi Martorelli: “L’Inter può dare un senso alla stagione vincendo l’Europa League. Hakimi…” fcinter1908 Bookmaker: Kanté in nerazzurro la prossima stagione è dato a 4

INTER KANTE’ BOOKMAKERS/ In attesa di capire come terminerà la questione Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio proseguono il loro lavoro di rafforzamento della squadra, alla ricerca di giocatori che po ...

Corriere Fiorentino - Con la SPAL l'ultima partita in viola di Chiesa? È asta tra Milan, Juventus e Inter

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si sbilancia nel dire che quella di Ferrara è stata probabilmente l'ultima partita di Federico Chiesa in maglia viola. E la sua uscita per lasciare il posto la g ...

INTER KANTE’ BOOKMAKERS/ In attesa di capire come terminerà la questione Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio proseguono il loro lavoro di rafforzamento della squadra, alla ricerca di giocatori che po ...Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si sbilancia nel dire che quella di Ferrara è stata probabilmente l'ultima partita di Federico Chiesa in maglia viola. E la sua uscita per lasciare il posto la g ...