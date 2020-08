Gone su TopCrime, dal 5 agosto la prima (ed unica) stagione della serie sui rapimenti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Da mercoledì 5 agosto torna in onda Gone su TopCrime: la serie tv americana di NBC, co-prodotta dalla rete televisiva francese TF1 e dalla rete gemella tedesca VOX del gruppo RTL Television, parte dal primo episodio della prima stagione. Il canale 48 del digitale terrestre,dedicato alle serie di genere poliziesco e giallo, propone in replica questa co-produzione internazionale creata da Matt Lopez e basata sul romanzo One Kick di Chelsea Cain. La programmazione di Gone su TopCrime arriva dopo che la serie è già stata trasmessa in anteprima sulla pay tv Premium Crime e poi in prima visione in chiaro su Rete4. La prima ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Gone TopCrime Programmi in tv stasera 5 agosto 2020: programmazione in prima serata Casilina News - Le notizie delle province di Roma e Frosinone