Formula 1, Vettel ci riprova a Silverstone: “guai a commettere gli stessi errori, il podio di Leclerc ci ha dato morale” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nuovo appuntamento a Silverstone per la Formula 1, che per la seconda volta in stagione non cambia location e disputa due gare di fila sulla stessa pista. Charles Coates/Getty ImagesIl Gran Premio del 70° anniversario, chiamato così per ricordare la prima gara di Formula 1 svoltasi proprio in Inghilterra il 13 maggio 1950, sarà un ottimo banco di prova per Sebastian Vettel per riscattare il deludente risultato di una settimana fa. Il tedesco è pronto a tornare in pista, come ammesso ai microfoni del sito ufficiale Ferrari: “per la seconda volta in questa stagione gareggiamo sulla stessa pista per due domeniche consecutivamente. Fortunatamente siamo a Silverstone, un tracciato sul quale è sempre bello guidare e dove abbiamo ottenuto un ... Leggi su sportfair

FormulaPassion : #F1 | #Ferrari, #Vettel fiducioso: “Buona occasione per ritrovare il feeling con la #SF1000” - sportli26181512 : Formula 1, GP del 70° anniversario a Silverstone: le news della Ferrari: La Ferrari si prepara al GP del 70° annive… - Nicosig1997 : RT @sebavettels: Io ve lo dico già da ora che se Vettel, Sebastian da Heppenheim, 4 volte campione del mondo di Formula 1, firma il contrat… - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | #RacingPoint non nega trattative con #Vettel -