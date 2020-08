Europa League- Wolverhampton-Olympiacos: formazioni e dove si vede (Di mercoledì 5 agosto 2020) Domani 6 Agosto 2020 alle ore 21:00 nello Stadio Molineux Stadium si disputerà la partita Wolverhampton-Olympiacos. Dopo la lunga sosta causata dalla pandemia di Covid, tornano le competizioni continentali. L’Europa League era stata sospesa a marzo, con sei match degli ottavi di finale giocati. Si partirà con Roma-Siviglia e Getafe-Inter, che si disputeranno in gara unica in Germania (rispettivamente a Duisburg e Gelsenkirchen). Quindi tra oggi e domani andranno in scena le sfide di ritorno, tutte nelle sedi originarie. In Germania inoltre si disputerà anche la Final-Eight, dal 10 al 21 Agosto. La rete di Pedro Neto, meteora laziale, ha salvato il Wolverhampton nella gara d’andata disputata ad Atene, dopo il vantaggio ... Leggi su sport.periodicodaily

