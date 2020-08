È morto Sergio Zavoli. Addio allo storico giornalista Rai (Di mercoledì 5 agosto 2020) È morto Sergio Zavoli, giornalista e saggista, una vita dedicata alla radio e alla Rai. A settembre avrebbe compiuto 97 anni Addio a Sergio Zavoli. giornalista, saggista, autore televisivo, era uno di quei cronisti che con Enzo Biagi, della sua stessa generazione, incarnava la vero vocazione del mestiere. Nato a Ravenna nel 1923, era cresciuto a Rimini. Dopo la guerra lavorò in radio poi passò alla Rai per la quale realizzò la trasmissione “La notte della Repubblica“, una serie di puntate in cui raccontava con fonti giornalistiche e storiche i fatti più oscuri della storia del nostro paese, dai tentati colpi di Stato alla vicenda di Aldo Moro. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su bloglive

Corriere : È morto Sergio Zavoli, maestro della televisione: aveva 96 anni - HuffPostItalia : È morto Sergio Zavoli - mattiafeltri : È morto Sergio Zavoli - CinqueNews : È morto a Roma Sergio #Zavoli - Aveva 96 anni - PaoloMarcacci : RT @mattiafeltri: È morto Sergio Zavoli -