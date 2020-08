Dua Lipa, album di remix con Madonna e Gwen Stefani (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un annuncio a sorpresa, su Twitter, che è subito piaciuto ai fan di Dua Lipa. L'artista ha infatti cinguettato che il 21 agosto uscirà 'Club Future Nostalgia - The remix album'. Un progetto ... Leggi su tgcom24.mediaset

angelaamarrass : RT @quintessenzaa: Dua Lipa ha seriamente rilasciato un intero album remixato per le discoteche mentre le discoteche sono chiuse - ronvhermione : Dua Lipa prontissima a scalare tutte le classifiche ancora una volta con l’uscita di Future Nostalgia remixato e con le varie collaborazioni - heavydirtysool : dua lipa spacca TI AMO FAI UN CONCERTO IN ITALIA - umbxrto : dua lipa è l’artista dell’anno e future nostalgia è l’album dell’anno. mi dispiace per gli altri ma è così - iEMry : RT @_WhiteThiago: Dua Lipa voleva annunciare il disco coi remix con calma, ma Madonna al quarto bicchiere di porto bianco ha postato la fot… -

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa Dua Lipa e Anwar Hadid hanno adottato un tenerissimo cagnolino - si chiama Dexter MTV.IT Dua Lipa, album di remix con Madonna e Gwen Stefani

Un annuncio a sorpresa, su Twitter, che è subito piaciuto ai fan di Dua Lipa. L'artista ha infatti cinguettato che il 21 agosto uscirà "Club Future Nostalgia – The Remix Album". Un progetto ...

Dua Lipa duetta con Madonna, Gwen Stefani e Missy Elliot in “Club Future Nostalgia: The Remix Album”

Non avevate ballato a sufficienza con Future Nostalgia? Difficile a credersi. Il secondo lavoro in studio di Dua Lipa, concentrato di dance e patimenti, è stato eletto dalla critica come uno dei ...

Un annuncio a sorpresa, su Twitter, che è subito piaciuto ai fan di Dua Lipa. L'artista ha infatti cinguettato che il 21 agosto uscirà "Club Future Nostalgia – The Remix Album". Un progetto ...Non avevate ballato a sufficienza con Future Nostalgia? Difficile a credersi. Il secondo lavoro in studio di Dua Lipa, concentrato di dance e patimenti, è stato eletto dalla critica come uno dei ...