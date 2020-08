Dl Agosto, lavoro, Cig e licenziamenti nel mirino dei sindacati: pronti a “scontro sociale”, a settembre in piazza (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dl Agosto al rush finale. Il nuovo decreto che il Governo Conte è pronto a varare, forse giovedì 6 Agosto, con una dote di 25 miliardi di euro, dovrebbe portare a circa 100 miliardi i finanziamenti in deficit per l’emergenza Covid, insieme ai decreti Cura Italia e Aprile, prolungando così le misure di tutela del lavoro dei precedenti provvedimenti e introducendone di nuove. Secondo le anticipazioni, il pacchetto lavoro dovrebbe agire su due fronti: da un lato la decontribuzione e dall’altro la proroga degli ammortizzatori sociali, con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso che aiuti a ridurre il numero, elevatissimo, di cassaintegrati. Decontribuzione e ammortizzatori L’esonero contributivo dovrebbe interessare i datori di lavoro che faranno rientrare i ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Agosto lavoro Cerchi lavoro nel digitale? Dalla Juventus a Dmail ecco le offerte di agosto Wired.it Milano, l’agosto dei negozi a porte aperte. «Turismo flop: hotel dimezzati»

«Chiusi per ferie». Sì, ma brevi. Il 60 per cento delle imprese milanesi resterà aperto ad agosto per almeno tre settimane. E il periodo centrale del mese, caratterizzato dal numero maggiore di chiusu ...

Telese Terme: dal 22 al 23 agosto torna il “Telesia for Peoples”

La manifestazione, che gode del patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Benevento, si svolgerà dal 22 al 23 agosto prossimo nel parco delle ... per contrastare il virus esaltando il ...

