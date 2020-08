Decreto agosto: bozza con 91 articoli. Stop cartelle esattoriali, Tosap, Cosap e rata Imu per gli alberghi (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA – Soldi a pioggia, nel tentativo di accontentare tutti. In realtà, secondo gli osservatori politici, non si ottiene l’obbiettivo di rilanciare il Paese. Decreto mance? E’ un nuovo trionfo dei Grillini, con il Pd che finisce per avallare scelte economicamente poco incisive. Sulla bozza del Decreto di agosto, il governo sta discutendo. Lavoro, scuola, … Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Decreto agosto Decreto Agosto 2020: dalla sanità al lavoro, le prime indiscrezioni dalla bozza. FOTO Sky Tg24 Decreto agosto, alt a riscossione cartelle fino al 15 ottobre. Stop a seconda rata Imu per alberghi e stabilimenti balneari

MILANO - Lo stop alla riscossione delle cartelle, in vigore fino al 31 agosto, dovrebbe essere estesa al 15 ottobre. È quanto prevede la bozza del 'decreto agosto' in discussione in queste ore. Nelle ...

Scuola, oltre 50mila posti in più fra docenti e ATA

La Ministra ha anche assicurato che nel decreto legge di agosto saranno previste apposite risorse, per gli Enti locali, per l’affitto degli spazi aggiuntivi e il pagamento delle relative utenze.

