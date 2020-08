Clizia Incorvaia: "Paolo Ciavarro vuole un figlio" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Continua l'estate d’amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Intervistati dal settimanale Chi, la coppia parla del futuro insieme. In particolare Clizia fa una rivelazione:Lui due giorni dopo che eravamo in Casa mi diceva: ‘Mi piacerebbe avere un figlio’. Paolo vuole la famiglia, ma non ci sono più neanche le donne che ti fanno questi discorsi qua. 05 agosto 2020 15:34. Leggi su blogo

