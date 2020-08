Braida: «Messi all’Inter? Nel calcio c’è sempre una possibilità» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole raccolte da Fcinternews.it. Messi – «Lionel è un vero fenomeno, quando c’è lui di mezzo nulla è scontato, poi si sa nel calcio c’è sempre una possibilità, però credo che lui si voglia fermare a Barcellona, non lo vedo fuori da Barcellona, conoscendo anche i suoi amici ed il suo entourage credo che lì si trovi talmente bene che difficilmente si muoverà – ha detto -. La clausola? Non la conosco, però sono certo che quella clausola avrà dei vincoli. Ha un ingaggio ... Leggi su calcionews24

