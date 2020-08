Bonus assunzioni: i paletti che rischiano di trasformarlo in un flop (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pensato per dare nuova spinta alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, il Bonus assunzioni rischia di rivelarsi un flop a causa dei paletti imposti. Per accedere agli sgravi contributivi, infatti, che spettano per chi assume con contratto a tempo indeterminato, è necessario che l’impresa abbia un saldo occupazionale in positivo. Cosa significa? Cerchiamo di capire cosa prevede l’incentivo. Bonus occupazione e paletti Uno sgravio contributivo totale per sei mesi fa gola a molti imprenditori che hanno necessità di assumere. Esonero contributivo fino a dicembre per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato che però sarà limitato al fatto che le nuove assunzioni devono portare un aumento ... Leggi su notizieora

