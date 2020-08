Aggredisce agenti intervenuti per sedare una rissa, poi incita la folla a reagire (Di mercoledì 5 agosto 2020) Foto d'archivio rissa con bastonate a San Fruttuoso, cinque denunce 1 August 2020 rissa fuori dalla discoteca, quattro ragazze denunciate 1 August 2020 Avvinghiati a terra in un lago di sangue, divisi ... Leggi su genovatoday

poliziadistato : Cagliari, con la droga nell'auto tenta la fuga all'alt dei poliziotti delle Volanti. Inseguito e fermato aggredisce… - CarlottaMiller_ : RT @forzearmatenews: In commissariato per denuncia aggredisce agenti. Arrestato a Roma - forzearmatenews : In commissariato per denuncia aggredisce agenti. Arrestato a Roma - genovatoday : Aggredisce agenti intervenuti per sedare una rissa, poi incita la folla a reagire - lucacampitello : Rivolta a Rebibbia, detenuto aggredisce agenti. I sindacati: “Manca personale” -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce agenti Roma, ancora violenza nel carcere di Rebibbia: detenuto aggredisce tre agenti di Polizia Penitenziaria Polizia Penitenziaria Crema. Un giovane di 22 anni denunciato per aver aggredito un'autista delle Autoguidovie

Gli agenti del commissariato hanno denunciato a piede libero un giovane di 22 anni, moldavo residente a Rivolta d'Adda, con l'accusa di lesioni personali volontarie aggravate. La vicenda risale alla m ...

Bologna, senza mascherina in stazione. Picchia i poliziotti, arrestato

Bologna, 5 agosto 2020 - Non voleva indossare la mascherina. Per questo, un diciannovenne originario della provincia di Como, ieri, ha insultato e aggredito gli agenti della Polizia Ferroviaria in ...

Gli agenti del commissariato hanno denunciato a piede libero un giovane di 22 anni, moldavo residente a Rivolta d'Adda, con l'accusa di lesioni personali volontarie aggravate. La vicenda risale alla m ...Bologna, 5 agosto 2020 - Non voleva indossare la mascherina. Per questo, un diciannovenne originario della provincia di Como, ieri, ha insultato e aggredito gli agenti della Polizia Ferroviaria in ...