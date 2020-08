“Addio maestro”. Pierluigi Diaco, dolore e commozione in diretta: un lutto che lo ha colpito al cuore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Così non lo avevamo mai visto e probabilmente è la prima volta che succede. Pierluigi Diaco, per una volta, ha abbandonato la sua naturale verve ironica. In piedi, al centro dello studio, Pierluigi Diaco si è rivolto ai tanto telespettatori del programma e ha spiegato: “Oggi è morto Sergio Zavoli, il più grande giornalista radiotelevisivo, il maestro di tanti giornalisti. È stato un vero gentiluomo dell’informazione italiana”. Dopo aver mostrato alcuni contributi video dedicati alle storiche inchieste di Zavoli, Diaco chiede un applauso in memoria del grande maestro. commozione in studio. Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, Sergio Zavoli entrò alla Rai nel 1947 come giornalista radiofonico. E fin quasi dagli ... Leggi su caffeinamagazine

elisa24102 : RT @Pietro_Firenze: Addio Maestro! Se ne va Sergio Zavoli. - MicheleSannica1 : @masolinismo Addio maestro - AMandice1 : @TgrRai Addio maestro Sergio #Zavoli ! Grazie di tutto! @fattoquotidiano @ilgiornale - News_24it : ROMA- E' morto ieri sera a Roma Sergio Zavoli, maestro del giornalismo televisivo. Aveva 96 anni. #clausura… - giorgio_galvani : RT @AgnoMarco: La Notte della Repubblica, prima come trasmissione Tv e poi come libro, è l’inchiesta giornalistica che ho amato di più da r… -

