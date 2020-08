Venerato spiega: "Col Barça sarà Llorente la prima alternativa a Mertens, scalato Milik..." (Di martedì 4 agosto 2020) Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Llorente sarà la prima alternativa a Mertens nella gara tattica contro il Barcellona, scalzando Milik che in ... Leggi su tuttonapoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Ciro Venerato ha fatto sapere che Llorente sarà convocato per Barcellona. Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, nell'ultima conferenza stampa ha p ...A San Siro non ha mai fatto gol, ha la chance per mettersi in vetrina, candidarsi per Barcellona e restare al centro del mercato". Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Contro l'Inter ultima occasione pe ...