Trento, violenza sessuale su una ragazza disabile: in manette anche un 82enne (Di martedì 4 agosto 2020) Dal Trentino Alto Adige arriva la drammatica vicenda vissuta da una ragazza disabile, vittima di ripetuti abusi sessuali. Ad accorgersene, riportano le fonti locali, sarebbe stata la madre della giovane, che ha fatto così partire l'indagine. In manette sono finite 3 persone di oltre 60 anni: decisive le prove trovate sui loro cellulari. violenza sessuale da parte di 3 anziani La notizia sembra essere il contraltare di quanto emerso oggi a Grottaglie, dove un'anziana 95enne è stata violentata in casa propria. In questo caso, i violentatori sarebbero 3 anziani: 2 fratelli di 59 e 64 anni ed un 82enne. Il gruppo, secondo le fonti, sarebbe residenti in Valsugana. Qui, i 2 fratelli avrebbero fatto conoscenza via social network di una ragazza ...

Ultime Notizie dalla rete : Trento violenza Violenza sessuale di gruppo su una 20enne con disabilità cognitive. Arrestati tre ''uomini'' in Alta Valsugana: le foto sui cellulari sarebbero inequivocabili il Dolomiti Violenza sessuale su ragazza disabile, tre arresti in Alta Valsugana

Trento – Arrestate tre persone dalla polizia di Trento: due fratelli di 64 e 59 anni e un conoscente di 82 anni dell’alta Valsugana, tutte e tre incensurate, con l’accusa di violenza sessuale di ...

Folle violenza sessuale su una ragazza disabile in Valsugana

È accaduto in Valsugana. Tre presunti gaglioffi avrebbero abusato sessualmente di una 20enne con disabilità cognitive. La Procura della Repubblica ha fatto arrestare tre uomini, due originari da Reggi ...

