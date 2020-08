Torna il sereno a Sabaudia, nessun nuovo caso di positività (Di martedì 4 agosto 2020) AGI - Torna l'ottimismo a Latina dopo il caso della positività di due bagnini di Sabaudia e di altri cinque amici. L'Asl ha comunicato che ad oggi non si sono registrati nuovi casi di persone positive al Covid. Circostanza che ha scongiurato la chiusura di altri locali e di quelli che nei giorni scorsi sono stati sottoposti a sanificazione o che stanno riaprendo in queste ore (un bar, una discoteca e una palestra oltre ai due lidi dove lavoravano i bagnini) "La situazione attuale, visto l'esito dei primi tamponi, appare circoscritta", garantisce il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi che aggiunge: "Certamente dobbiamo essere cauti, non abbassare mai la guardia e aspettare soprattutto i risultati degli altri test effettuati in questi ultimi giorni. Ovvio ... Leggi su agi

PUGLIA – Dopo circa 40 tamponi positivi nella provincia di Lecce torna il sereno: nessun tampone positivo ventiquattro ore, nemmeno nella rsa di Campi dove era stato ospitato l’80 enne di Trepuzzi poi ...

Secondo fine settimana all'insegna dell'artigianato, del vino e delle eccellenze del territorio. Da venerdì 7 a domenica 9 agosto dalle ore 18 alle ore 23 torna 'Capannori in piazza', la nuova iniziat ...

