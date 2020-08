Sting e Zucchero insieme in toscana, improvvisano “Fiels of gold” in italiano (Di martedì 4 agosto 2020) Un incontro non inaspettato per per i fan di Zucchero e Sting! I due artisti sono grandi amici da tanto tempo e nelle giornate che passano assieme non ci si può aspettare altro che scintille. I cantanti di fama internazionale proprio in questi giorni si trovano assieme in toscana, precisamente nella zona Lunigiana. I due artisti sono stati avvistati con le rispettive mogli mentre si aggiravano tra i borghi antichi della zona. Poco fa su Instagram, Zucchero pubblica una foto per celebrare e confermare il sodalizio artistico. View this post on Instagram Sting e Zucchero in Viale Cabrini a Pontremoli. La foto è della signora Anita Volpi #Sting #Zucchero #sugar #pontremoli #police #lunigiana #tuscany A ... Leggi su urbanpost

