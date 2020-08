Star Wars: studiosi al lavoro su una pelle artificiale ispirata da L'impero colpisce ancora (Di martedì 4 agosto 2020) Star Wars, L'impero colpisce ancora è fonte d'ispirazione per un nuovo ritrovato tecnologico nel campo dei dispositivi prostetici. Star Wars, e in particolare L'impero colpisce ancora, è nuovamente fonte d'ispirazione per la moderna tecnologia. Di cosa si tratta questa volta? Dell'ultimo ritrovato in fatto di dispositivi prostetici. Secondo quanto riportato da Reuters (via Comicbook), degli scienziati di Singapore avrebbero ideato quello che viene chiamato ACES (Asynchronous Coded Electronic Skin), ovvero un materiale da applicare alle protesi meccaniche in grado di riprodurre le sensazioni provate al tatto dalla pelle umana. Anzi, stando a quanto affermato da Benjamin Tee, l'uomo a capo ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Wars: studiosi al lavoro su una pelle artificiale ispirata da L'impero colpisce ancora… - Giucassara : RT @NanniCobretti: Ho letto 'I film di Star Wars hanno i titoli sbagliati', ho pensato 'hahaha becero clickbait', ho cliccato lo stesso per… - excriminozado : @caroleaks Jedi fallen order é uncharted no universo star wars - mechelon93 : RT @NanniCobretti: Ho letto 'I film di Star Wars hanno i titoli sbagliati', ho pensato 'hahaha becero clickbait', ho cliccato lo stesso per… - NanniCobretti : Ho letto 'I film di Star Wars hanno i titoli sbagliati', ho pensato 'hahaha becero clickbait', ho cliccato lo stess… -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Anakin Skywalker, la nuova Hot Toys tratta da The Clone Wars Tom's Hardware Italia Star Wars: studiosi al lavoro su una pelle artificiale ispirata da L'impero colpisce ancora

Star Wars, L'Impero Colpisce Ancora è fonte d'ispirazione per un nuovo ritrovato tecnologico nel campo dei dispositivi prostetici. Star Wars, e in particolare L'Impero Colpisce Ancora ...

Netflix è alla ricerca di una saga stile Star Wars o Harry Potter

Il vicepresidente dei Netflix Original traccia la strada per i futuri progetti, tra cui una saga per tutta la famiglia come Star Wars o Harry Potter Migliorarsi sempre. Sembra essere questo il motto ...

Star Wars, L'Impero Colpisce Ancora è fonte d'ispirazione per un nuovo ritrovato tecnologico nel campo dei dispositivi prostetici. Star Wars, e in particolare L'Impero Colpisce Ancora ...Il vicepresidente dei Netflix Original traccia la strada per i futuri progetti, tra cui una saga per tutta la famiglia come Star Wars o Harry Potter Migliorarsi sempre. Sembra essere questo il motto ...