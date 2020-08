Salvini fa i selfie con la mascherina al collo poi la regala a una fan (Di martedì 4 agosto 2020) Salvini e la mascherina. Sembra che il balletto “indosso la mascherina – non indosso la mascherina” sia destinato a durare ancora per un bel po’. Nella giornata di ieri, lunedì 3 agosto, sembrava fosse arrivata la svolta: il leader leghista aveva infatti ceduto alla necessità di indossare la mascherina, specie in alcune situazioni: “La mascherina si usa quando serve. Spero poi di tornare alla normalità. Ai giovani dico: usate la testa, mantenete la distanza, rispettate quello che dice la scienza”, aveva detto Matteo Salvini a SkyTg 24. Oggi lo si ritrova immerso in un bagno di selfie a Sesto San Giovanni, nel milanese, dove è arrivato e ha parlato a un gazebo davanti a circa 200 persone ... Leggi su tpi

