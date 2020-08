Saipem e Fincantieri siglano accordo strategico per Deep Sea Mining (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Fincantieri E Saipem: accordo NEL SETTORE Deep SEA MiningFincantieri e Saipem hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) per analizzare le potenzialità dello sviluppo del mercato Deep Sea Mining (DSM), ovvero l’utilizzo sostenibile delle risorse dai fondali marini oltre i 3.000 metri di profondità. I fondali marini profondi sono ricchi di minerali, generalmente suddivisi in solfuri (zolfo), croste di cobalto e noduli polimetallici, che trovano applicazione nei prodotti della moderna economia digitale, ma sono anche alla base dell’ecosistema degli oceani. Al momento non esistono applicazioni industriali che consentono una raccolta adeguata e rispettosa della sostenibilità ... Leggi su quifinanza

nordesteconomia : Recupero dei minerali dai fondali marini, accordo tra Saipem e Fincantieri - singaporeIBC : Saipem e Fincantieri siglano accordo strategico per Deep Sea Mining - fisco24_info : Fincantieri e Saipem: accordo nel settore deep sea mining: Oltre 3000m profondità.Da fondali risorse per industria… - TRIESTEALLNEWS : Fincantieri e Saipem per l'ambiente: accordo nel settore Deep Sea Mining - - BJLiguria : Fincantieri e Saipem collaborano per l'utilizzo sostenibile dei fondali marini - -