Raggi: prosegue lavoro su aree giochi, sicurezza bimbi è priorità (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – “È importante che a Roma i bambini possano contare su spazi pubblici dove poter giocare in sicurezza. ll nostro Ufficio aree Ludiche e’ costantemente al lavoro per la verifica dello stato dei giochi e la manutenzione delle parti rovinate di scivoli, giostre e attrezzature dedicate ai piu’ piccoli. In questi giorni siamo intervenuti in due aree verdi del Municipio III. Nel Parco Nobile abbiamo collocato un nuovo scivolo nella struttura a torre, accolto con entusiasmo dai bambini, mentre nel Parco dei Sassi abbiamo riparato quattro panchine e affisso un cartello con le regole di comportamento all’interno degli spazi gioco”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “A piazza Santa Maria Consolatrice, in zona Casal ... Leggi su romadailynews

massimo_ciancio : La Raggi prosegue nell'opera cominciata dalla sinistra con distruzione della storia di Roma, ultimo atto di questo… - sanpietrino_n : RT @Agenpress: Roma. Raggi, prosegue la rimozione dei sanpietrini in via IV Novembre - sampietrino : RT @Agenpress: Roma. Raggi, prosegue la rimozione dei sanpietrini in via IV Novembre - Agenpress : Roma. Raggi, prosegue la rimozione dei sanpietrini in via IV Novembre -