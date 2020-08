Prima il furto in un appartamento, poi la folle corsa per le strade di Roma: abbandonano l’auto e prendono a calci e pugni l’agente (Di martedì 4 agosto 2020) Durante la scorsa notte, al termine di un inseguimento, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato H.M, 36enne bosniaco s.f.d. con precedenti di Polizia, con l’accusa di lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per furto di carta di credito e denunciato in stato di libertà un minore, anch’egli bosniaco, per i medesimi reati. I fatti Sono le 21.20 di ieri sera quando gli agenti del Reparto Volanti intercettano un’autovettura che, a folle velocità, procedeva in direzione via Prenestina e gli intimano l’Alt. Noncurante, il conducente ha continuato con la sua condotta pericolosa mettendo a rischio l’incolumità dei presenti in strada e, nel corso della fuga, il passeggero ha lanciato un oggetto in strada. Vistisi braccati, i fuggitivi hanno abbandonato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

All'interno dell'autovettura, nel corso della perquisizione, sono stati ritrovati oggetti atti allo scasso ed alcune carte di credito, tra cui una appartenente alla donna che, poco prima, aveva subito ...

