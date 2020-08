Nuovo album Taylor Swift “Folklore” disintegra tutti i record (Di martedì 4 agosto 2020) A poco più di una settimana dall'uscita, "Folklore", meravigliosamente acclamato da pubblico e critica, continua la sua inarrestabile corsa, conquistando il titolo di miglior debutto di un artista dall'uscita di "Lover", disco precedente della stessa Taylor Swift, che aveva già ottenuto questo record nel 2019. "folklore", che nella prima settimana ha venduto più di 2 milioni di copie e ha raggiunto oltre mezzo miliardo di stream e views, è il settimo disco di Taylor Swift a raggiungere la #1 della classifica Billboard 200 chart e Biggest Week of 2020. Ad oggi l'artista è l'unica nella storia della discografia ad aver venduto di sette propri album almeno mezzo milione di dischi in una settimana.L`ottavo progetto discografico in studio di ... Leggi su ilfogliettone

DisneyPlusIT : Vivi l’esperienza di un nuovo visual album. #BlackIsKing di @Beyonce, in streaming in esclusiva da domani su… - DisneyPlusIT : Vivi l’esperienza di un nuovo visual album. #BlackIsKing di @Beyonce, è disponibile ora in streaming in esclusiva s… - haroldxgolden : ho bloccato nics perché mi faceva venire i mb su un nuovo album di lou - SpingoItaly : Nuovo album per il musicista scozzese @HudMo che pubblica oggi 'B.B.H.E.' su @WarpRecords ?? ?? Ascoltalo per inter… - restiamoqui : comunque non avevo ancora sentito il nuovo album degli psicologi, ma oggi ho rimediato -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo album Achille Lauro, il nuovo album 1990 debutta al primo posto dei dischi più venduti Sky Tg24 Travis Scott sta per pubblicare un album intitolato “Utopia”? Perché i fan credono di sì

In occasione di questo secondo anniversario il rapper ha scritto ai fan una lettera, nella quale sembra preannunciare l'arrivo imminente di musica inedita. "Ci vediamo in Utopia", è la frase conclusiv ...

Biffy Clyro: «Suonare dal vivo è l’essenza di essere una rock band»

Il 14 agosto uscirà A Celebration of Endings, il nuovo album dei Biffy Clyro, anticipato dal singolo Instant Story. Undici tracce attraverso cui la band scozzese viaggia tra diverse sonorità senza per ...

In occasione di questo secondo anniversario il rapper ha scritto ai fan una lettera, nella quale sembra preannunciare l'arrivo imminente di musica inedita. "Ci vediamo in Utopia", è la frase conclusiv ...Il 14 agosto uscirà A Celebration of Endings, il nuovo album dei Biffy Clyro, anticipato dal singolo Instant Story. Undici tracce attraverso cui la band scozzese viaggia tra diverse sonorità senza per ...