"Non è un colpo di Stato?". 007, Meloni inchioda il premier: "Col favore delle tenebre..." (Di martedì 4 agosto 2020) Un caso inquietante, pazzesco, quello emerso negli ultimi minuti: Giuseppe Conte ha riformato i servizi segreti con un articolo inserito in gran segreto nell'ultimo decreto-Covid, quello con cui ha prorogato il controverso Stato di emergenza. Un caso di cui vi abbiamo dato conto qui, in questo articolo. Scontate le polemiche, sia delle opposizioni sia della maggioranza. Durissime le parole spese da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia: "è gravissimo che con il favore delle tenebre il governo modifichi la legge sulla nomina dei direttori dei servizi segreti senza darne comunicazione alcuna - ha premesso -. Il presidente del Consiglio non ne ha fatto menzione in Parlamento quando ha illustrato nei particolari i contenuti del decreto legge sullo ... Leggi su liberoquotidiano

