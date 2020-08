Meghan: Kate e la Regina la sorprendono con gli auguri di compleanno (Di martedì 4 agosto 2020) Per il suo 39esimo compleanno, Meghan Markle ha ricevuto un regalo inatteso: gli auguri di Kate Middleton e della Regina. La duchessa di Cambridge insieme al marito William e alla Sovrana, ha infatti augurato pubblicamente buon compleanno alla cognata, postando una foto su Instagram. Un gesto che non è passato inosservato e che sembra segnalare una momentanea tregua con la Royal Family. Il compleanno di Meghan infatti arriva dopo un periodo piuttosto difficile per la famiglia reale. La Megxit infatti ha segnato profondamente la Royal Family che ha subito una profonda spaccatura: da una parte i duchi di Sussex, dall’altra quelli di Cambridge. Se William e Kate Middleton hanno scelto di assumersi nuove responsabilità, ... Leggi su dilei

