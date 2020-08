Marea da record a Venezia, non accadeva da venticinque anni (Di martedì 4 agosto 2020) Venezia: acqua alta da record in agosto nella città lagunare con 104 cm. di Marea. Non accadeva dal lontano 1995. Anche i 94 cm di Punta Salute sono una una rarità: è il quarto valore dal 1872 registrato nel mese di agosto Nella città lagunare per eccellenza, Venezia, l’acqua alta è arrivata nella notte. La … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

