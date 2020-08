Legge elettorale, Zingaretti “preoccupato” per il blocco in vista del referendum sul taglio dei parlamentari: “Rispettare gli accordi” (Di martedì 4 agosto 2020) Nicola Zingaretti torna a chiedere il rispetto degli accordi di governo per arrivare a una riforma elettorale che anticipi il referendum sul taglio dei parlamentari, tema caro invece al Movimento 5 Stelle, entro il 20 settembre, giorno del voto. Lo fa con una nota in cui esprime “preoccupazione” per l’avvicinarsi della consultazione popolare senza che ancora la riforma chiesta dal Pd sia stata messa in testa all’agenda dell’esecutivo: “Le preoccupazioni espresse da molte personalità, in ultimo da Bartolomeo Sorge, sul pericolo di votare a favore del referendum sul taglio ai parlamentari senza una nuova Legge elettorale, sono fondate e sono anche le nostre – scrive il Dem ... Leggi su ilfattoquotidiano

Piu_Europa : Anche chi ha contribuito in modo determinante al #tagliodeiparlamentari adesso si accorge che il mancato “combinato… - StefanoFassina : La legge elettorale proporzionale, con significativo sbarramento, è asse del patto di Governo. È stata condizione p… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Il nuovo ponte di Genova resiste all… - LoZioPrete : RT @HuffPostItalia: Caro Zingaretti, di legge elettorale parla quando saprai quanti saranno i parlamentari da eleggere - maryfagi : RT @Yi_Benevolence: Disfarci di questo governo è più urgente di qualunque altra cosa, considerato anche il fatto che senza taglio non ci sa… -