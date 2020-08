L'autotrasporto vuole sicurezza sulle strade e nei pagamenti. Il Governo per ora offre un protocollo (Di martedì 4 agosto 2020) Una serie di attività congiunte di informazione e formazione per migliorare la diffusione della cultura della prevenzione tra gli operatori del settore dei trasporti che svolge un ruolo strategico per ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

Ultime Notizie dalla rete : autotrasporto vuole Romania vuole chiarimenti sul nuovo riposo autisti - TrasportoEuropa TrasportoEuropa Romania vuole chiarimenti sul nuovo riposo autisti

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea, i due Regolamenti e la Direttiva che formano il Primo Pacchetto Mobilità che riforma l’autotrasporto internazionale entreranno progressivamente in ...

Covid: premiato il Reparto di Malattie Infettive

«Uscivamo di casa la mattina senza sapere se, la sera, saremmo rientrati. Abbiamo saltato riposi, festivi, turni... E il pensiero andava ai tanti medici morti in questa pandemia». E’ commosso il dotto ...

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea, i due Regolamenti e la Direttiva che formano il Primo Pacchetto Mobilità che riforma l’autotrasporto internazionale entreranno progressivamente in ...«Uscivamo di casa la mattina senza sapere se, la sera, saremmo rientrati. Abbiamo saltato riposi, festivi, turni... E il pensiero andava ai tanti medici morti in questa pandemia». E’ commosso il dotto ...