Iren, nel primo semestre EBITDA stabile e investimenti forte in crescita (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Iren ha chiuso il primo semestre dell’anno con un EBITDA di 473 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto allo scorso anno (478 milioni di euro), a fronte di ricavi per 1.826 milioni di euro (-18,4% rispetto a 2.238 milioni di euro del 2019), che hanno scontato uno scenario energetico e climatico particolarmente sfavorevole. Escludendo le voci non ricorrenti l’EBITDA sarebbe in crescita del 4%. Nel periodo in oggetto Iren ha conseguito una crescita organica pari a 11 milioni di EBITDA, sinergie pari a 5 milioni di EBITDA e rafforzato ulteriormente di 47.000 unità la propria base clienti a 1,863 milioni di clienti. Il Risultato Operativo (Ebit) si è attestato a 232 ... Leggi su quifinanza

