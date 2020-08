Inter, Luciano Moggi in tackle: “Frenate Conte! Parla troppo e si lamenta sempre…” (Di martedì 4 agosto 2020) Un duro sfogo che non è certamente passato inosservato.Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte al termine della sfida andata in scena sabato sera a Bergamo contro l'Atalanta, valida per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A, continuano a fare discutere. "A bocce ferme ci sarà il tempo di fare le giuste riflessioni: personalmente è stata una annata molto dura. Finiamo quest’anno. Non è stato riconosciuto il mio lavoro e dei calciatori, trovando scarsissima protezione da parte del club. Parlerò con il presidente, che è in Cina. Non mi piace quando la gente sale sul carro, ma ci devi stare sempre. A fine stagione dirò quello che non mi è piaciuto. Si sono fatte tante critiche che non mi sono assolutamente piaciute, sia verso i ragazzi sia nei miei confronti. Mi vogliono regalare Messi? Guardate, so ... Leggi su mediagol

