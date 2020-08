Incendio a Sant’Agata de’ Goti, una notte intera per domare le fiamme (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – Un vasto Incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri nel comune di Sant’ Agata de’ Goti tra la frazione di Laiano e il comune di Bucciano. Si è trattato di un Incendio boschivo che ha visto coinvolti alberi d’ulivo, vegetazione e sterpaglie. I Vigili del Fuoco di Bonea hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo terminando le operazioni alle 7 di questa mattina. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa relativamente alle cause. L'articolo Incendio a Sant’Agata de’ Goti, una notte intera per domare le fiamme proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

