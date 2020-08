Esplosione Beirut, il premier libanese: “I responsabili pagheranno” (Di martedì 4 agosto 2020) Beirut, 4 ago. (Adnkronos) – I responsabili dell’ “pagheranno per quanto è accaduto”. Lo ha detto il premier libanese Hassan Diab, che ha definito una “catastrofe” quanto accaduto oggi nel tardo pomeriggio. Diab ha inoltre riferito che l’indagine sull’Esplosione porterà anche a “rivelazioni che saranno annunciate riguardo a questo pericoloso magazzino che si trovava lì dal 2014”. La priorità, ha detto ancora Diab in un messaggio televisivo, è ora prendersi cura delle vittime e dei feriti. Il premier libanese ha infine lanciato un appello “a tutte le nazioni che amano questo Paese” affinché “stiano al nostro fianco e ci aiutino a curare queste ... Leggi su calcioweb.eu

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - ilpost : Abbas Ibrahim, direttore del dipartimento per la Sicurezza del ministero dell’Interno, ha parlato di un deposito di… - TV7Benevento : Esplosione Beirut, il premier libanese: 'I responsabili pagheranno'... - DonaFazzino : RT @agambella: #Libano L'esplosione di Beirut è valuta di una potenza di 5.4 kilotoni, metà di una bomba nucleare tattica moderna. -